Ponte submersa em caverna de ilha espanhola traz revelações sobre ocupação humana

Caverna Castelbouc (França) - Cientistas franceses anunciaram a descoberta de três pegadas de dinossauros durante uma expedição à caverna Castelbouc, no platô Causse Méjean, no sul da França. Com 1,25 metro de comprimento, as pegadas pertenceram a alguns dos maiores seres vivos do mundo. Foto: Divulgação Universidade de Borgonha