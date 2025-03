4 mil km de extensão: Quem topa percorrer a maior trilha do Brasil?

A Ilha Grande (RJ) faz parte do município de Angra dos Reis. É a maior ilha do RJ e a 6ª maior do Brasil. Tem restingas, mangues, penínsulas, enseadas. E o famoso Pico do Papagaio (foto). Seu principal vilarejo é a Vila do Abraão, com 3 mil habitantes. Foto: José Carlos B Fialho wikimedia commons