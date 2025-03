Charme e aconchego: lareiras na decoração

As primeiras formas de lareira remontam à Idade da Pedra, quando os humanos faziam fogueiras em buracos no chão para se aquecer e cozinhar. Com o avanço das técnicas, começaram a construir estruturas rudimentares com pedras, criando os primeiros protótipos das lareiras que conhecemos hoje. Foto: Imagem de u_pk1c5o7c3d por Pixabay