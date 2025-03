Entenda o que são os cabos que marcam paisagens pelo planeta

Cabo Branco (Brasil) – Situado na Paraíba, é o ponto mais oriental das Américas, descoberto durante as explorações portuguesas no século XVI. Sua localização privilegiada oferece belas vistas do Atlântico. O Farol do Cabo Branco e a Estação Cabo Branco são atrações turísticas da região. Foto: Ray Fernandes/panoramio/commons.wikimedia.org