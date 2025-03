Encanto do telão: Cinemas tradicionais no Brasil e no mundo

Cine Odeon – Rio de Janeiro - Inaugurado em 1926, é um dos cinemas mais tradicionais do Brasil. Fica no centro do Rio de Janeiro e já sediou importantes eventos como o Festival do Rio. Teve períodos de fechamento, mas reabriu como um centro cultural e segue exibindo filmes e eventos especiais. - Davi Campanha / Divulgação / Festival do Rio Foto: Davi Campanha/Divulgação/Festival do Rio