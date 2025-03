Golpe do amor: idoso do Rio Grande do Sul é mais uma vítima de criminosos

Existe um outro modelo de "golpe do amor" que mira em geral mulheres. Nele, o crime é cometido por estelionato sentimental, com o autor sustentando relação virtual com a vítima por longo tempo e vai obtendo dinheiro dela até que resolve desaparecer. É o caso do idoso de Jair, no Rio Grande do Sul. Foto: - Hippopx creative commons