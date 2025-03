Imposto de Renda 2025: Receita divulga regras de declaração; veja dicas!

No entanto, a declaração pré-preenchida só começará a ser recebida a partir de 1º de abril. Nesse modelo, o contribuinte tem a declaração facilitada e com diminuição das chances de erros que podem levar a cair na malha fina. Quem escolhe esse formato tem prioridade na restituição, assim como quem optar por recebê-la via Pix (com a chave sendo o CPF). Foto: Imagem Freepik