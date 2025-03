Saiba os nomes verdadeiros de famosos que adotaram nomes artísticos

Michael Keaton, nascido em Coraopolis em 1951, se chama Michael John Douglas e queria usar o nome artístico de Michael Douglas, mas já tinha um ator com esse registro. Há boatos de que ele se inspirou na atriz Diane Keaton, mas ele já negou isso, dizendo que simplesmente gostou do som do nome. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons