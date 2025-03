Itens de celebridades que renderam muito dinheiro

Uma guitarra Kramer personalizada do grupo Van Halen, tocada por Eddie Van Halen (falecido em 2020) no vídeo da música "Hot for Teacher" (de 1984) obteve um lance final de US$ 3,932 milhões (R$ 22,4 milhões) em um leilão da Sotheby's Foto: Desconhecido - Wikimédia Commons