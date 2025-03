Selton Mello revela saudação pós-Oscar de astros como DiCaprio e Madonna

Agora, o ator participa das gravações do filme "Anaconda", que marcará sua estreia em Hollywood. Na nova versão do terror de 1997, ele faz o papel de um cuidador de animais brasileiro. O elenco conta ainda com Paul Rudd (“Homem-Formiga”), Jack Black (“Escola de Rock”), Thandiwe Newton (“Westworld”) e Steve Zahn (“Silo”). A direção do longa é de Tom Gormican. Foto: Reprodução/Instagram