Eternos: Revista britânica elege os melhores discos da história

5º - The Beatles – The Beatles (White Album) (1968) - É o décimo álbum de estúdio da banda, lançado como disco duplo, em 22 de novembro de 1968. Um álbum com uma capa toda branca, que foi feita com a ideia de ter um contraste com a arte de capa de seu álbum anterior Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Foto: Domínio público