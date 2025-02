Veja todas as campeãs do carnaval carioca desde a inauguração do Sambódromo

Com um desfile sobre as Ganhadeiras de Itapuã, a Unidos do Viradouro conquistou seu segundo título de campeã do carnaval, em 2020, quebrando o jejum de 23 anos sem conquistas. Pela primeira vez no sambódromo, a segunda escola a desfilar na primeira noite foi campeã. O enredo "Viradouro de Alma Lavada" foi desenvolvido pelos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon. Foto: Flickr/Fabrício Azevedo