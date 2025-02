Campeã de 2024, Viradouro ganhou 10 em tudo: Conheça os quesitos do Carnaval do Rio

Os jurados devem observar o bailado, que deve ser no ritmo do samba, com graça, leveza e harmonia entre o casal. Muitos deles estão arriscando algumas coreografias referentes ao enredo, mas sem perder a concepção do quesito, de guardar e apresentar o pavilhão da escola. Erros na dança, assim como deixar enrolar a bandeira no giro podem tirar décimos importantes.

Foto: Gabriel Monteiro | Riotur