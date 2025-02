As maiores minas de ouro do mundo

Descoberta em 1958, no deserto de Kyzyl Kum, no Uzbequistão, a mina de Muruntau começou a operar em 1967. Atualmente, é a maior a céu aberto na área, com 579 metros de profundidade, e a quinta mais profunda do mundo. Tem produção de ouro de 85 toneladas. Foto: Flickr _bellamar_