Charme e relevância histórica: grandes e belas praças que atraem turistas pelo mundo

Largo do Pelourinho – Salvador, BA - Parte do Centro Histórico de Salvador, foi revitalizado no século XX e preserva sua arquitetura colonial colorida. Cercado por casarões do período barroco e igrejas históricas, é um símbolo da cultura afro-brasileira. Seu ambiente vibrante e repleto de história atrai visitantes do mundo todo. Foto: wikimedia commons Paul R. Burley