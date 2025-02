Empadinhas e empadões: quitutes conquistaram popularidade

Entre as opções de empadas doces estão: Creme de avelã; leite condensado; doce de leite com coco; doce de leite com amendoim; brigadeiro; brigadeiro de leite ninho; creme de limão; creme de baunilha com geleia; banana e Romeu e Julieta (goiabada com queijo). Foto: Instagram @casadaempada