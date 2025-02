Exuberância natural: Os rios mais longos do Brasil

No idioma tupi, Juruá significa ‘boca alta, aberta’. O rio abastece municípios importantes como Cruzeiro do Sul, principal polo turístico e econômico do interior do Acre, além de Eirunupé, no Amazonas, relevante culturalmente pelo turismo e cerimônias como ‘A Festa do Açaí’. Foto: Kmusser - Wikimédia Commons