Frutas secas: estudo mostra benefícios do alimento

Os cientistas analisaram um estudo britânico com mais de 428 mil voluntários para chegar a essa conclusão. As frutas secas conseguem manter os nutrientes no processo de desidratação, incluindo fibras, vitaminas e minerais. Eles podem controlar os índices de açúcar no sangue e melhorar a sensibilidade à insulina. Foto: Imagem de Hans por Pixabay