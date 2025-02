Durante 14 dias e com 500 policiais: em 2023, captura de brasileiro envolveu até o FBI nos EUA

A fuga do brasileiro causou uma onda de pânico no condado de Chester por causa da sua ficha criminal, que inclui assassinatos. Em 19 de maio, o preso Igor Bolte havia fugido do presídio escalando as mesmas paredes. O caso fez as autoridades instalarem arame farpado, o que não impediu que um novo caso ocorresse. Foto: Tubs/Wikimedia Commons