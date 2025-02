Exemplar de espécie rara da Mata Atlântica volta ao Brasil

Ararinha Azul - Espécie endêmica do norte da Bahia, sofreu com a caça e com o corte indiscriminado de árvores da caatinga e chegou a ser considerada extinta em 2020. Mas em junho de 2022 oito aves dessa espécie foram trazidas da Alemanha para reintrodução no Brasil. Foto: Divulgação ACTP ICMBio