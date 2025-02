Lula classifica preço dos ovos de ‘absurdo’ e promete conversa com empresários

“Eu sei que o ovo está caro. Quando me disseram que a caixa com 30 ovos estava R$ 40… É um absurdo. É um absurdo mesmo. Vamos ter que fazer reunião com atacadistas para discutir como é que a gente pode trazer isso para baixo. O fato de estar vendendo produto em dólar que está alto, não significa que você tem que colocar no preço do brasileiro o mesmo preço que você exporta”, declarou Lula em entrevista à Rádio Tupi FM, do Rio de janeiro. Foto: Reprodução/RedeTV