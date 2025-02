Atores e cantores que também têm outras profissões

Buchecha ficou famoso como cantor ao formar dupla com Claudinho nos anos 1990. O parceiro teve uma morte precoce em 2002, aos 26 anos, num acidente de carro. E Buchecha seguiu carreira solo. Ele se juntou a famosos que, além do sucesso com o público, também têm formação em outra profissão Veja alguns. Foto: Reprodução Instagram