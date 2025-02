Calorão? Conheça o Matka, pote de barro indiano que mantém a água fresca

No Brasil, o filtro de barro ainda é uma das formas mais populares de filtrar a água em cidades do interior. A eficácia dos filtros de barro se deve à presença de uma câmara de filtragem cerâmica, capaz de reter em torno de 95% do cloro, pesticidas, e metais como ferro, alumínio e chumbo. Foto: Academia de letras de CM - Wikimédia Commons