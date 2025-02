Mãe de Lexa anuncia desistência de desfilar no Carnaval após morte de neta

Além de sua carreira musical, Lexa se destacou como apresentadora de televisão. Ela comandou programas como "Verão Multishow" e duas temporadas do "TVZ", e também participou de quadros como o "Saltibum", do programa "Caldeirão do Huck", e dos realities "Dança dos Famosos", "Dancing Brasil" e "The Masked Singer Brasil". Foto: Cantora Lexa Reprodução Instagram