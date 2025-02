Seis anos sem Ricardo Boechat: relembre mortes trágicas de jornalistas

No último programa que apresentou na rádio Band News (foto), Boechat abordou, entre outros temas, as tragédias de Brumadinho e do Ninho do Urubu (CT do Flamengo), cobrando rigor nas investigações. Não podia imaginar que ele mesmo, poucas horas depois, seria vítima de outra tragédia. Foto: reprodução YouTube Band News