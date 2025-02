Dia Internacional de Mulheres na Ciência; de fato, estrelas além do tempo

Rosalind Franklin (1920-1958) foi uma biofísica britânica cujos estudos com a difração de raios-X contribuíram para a descoberta da estrutura do DNA. Apesar de não ter sido reconhecida em vida, Franklin é considerada a "Mãe do DNA", pois sua pesquisa foi essencial para a formulação da famosa dupla hélice do DNA. Foto: MRC Laboratory of Molecular Biology - wikimedia commons