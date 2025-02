Satélite mostra o maior ‘caldeirão ácido’ do Planeta

Lençóis Maranhenses (Brasil) - Impressionante terreno formado por raro processo geológico que combina as maiores dunas do país com lagoas da água do rio Preguiças. O parque é uma unidade de conservação 156 mil hectares nos municípios de Barreirinhas e Santo Amaro. Destaque para as lagoas Azul e a Lagoa Bonita. Foto: Brazilecotour - Flickr