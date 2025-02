Uma das nações mais antigas do mundo investe bilhões em cidade futurista

Cairo é a capital do Egito, sendo uma das maiores cidades da África. Ela está localizada nas margens e ilhas do rio Nilo, ao sul do delta. Ao sudoeste, se encontra Giza e a antiga necrópole de Mênfis, com a meseta de Giza e suas monumentais pirâmides, como a Grande Pirâmide de Quéops. Foto: Imagem de Remon Samuel por Pixabay