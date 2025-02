Santuário no MT ‘ensina’ elefantes a viver na natureza

Outra curiosidade é que Guilhermina, assim como outros elefantes resgatados de cativeiro que vivem no santuário, passam por cuidados especiais com as patas por não possuírem o instinto natural de cavar, o que faz suas unhas crescerem sem parar. Caso não haja esses cuidados, as unhas podem até causar ferimentos no animal. Foto: Divulgação/Santuário de Elefantes Brasil