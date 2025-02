Astronauta da Nasa ‘presa’ no espaço revela que esqueceu como andar

Já Suni Williams tem 58 anos e é astronauta da Nasa desde 1998. Ela é a segunda mulher com maior tempo de caminhada no espaço: 50 horas e 40 minutos. Como astronauta e piloto, Williams já acumulou mais de 3 mil horas de voo em 30 tipos de aeronaves. Como integrante da tripulação do NEEMO2, ela chegou a passar 9 dias submersa no laboratório submarino Aquarius, da Nasa. Foto: NASA Kennedy Space Center/wikimedia commons