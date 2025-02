Cor azul das safiras pode ter origem em vulcões; saiba o motivo

Vulcão Soufriere (Reino Unido) - Em 1997, uma erupção na Ilha de Monserrate, território ultramarino do Reino Unido, no Caribe, deixou 23 mortos. A atividade turística acabou no local. � um dos vulcões mais monitorados do mundo, para alerta à população. Foto: Reprodução do site istoe.com.br/