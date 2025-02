Após ‘explosão’ de coxinha num bar, outro caso vem à tona…e mais grave

1º lugar - Guotie (China) - Bolinho de massa frita, similar ao guioza japonês e uma variação do jiaozi, bolinho salgado popular na China. Na receita do recheio do guotie entram carne de porco desfiada, cebolinha, repolho chinês, gengibre, óleo de gergelim e vinho de arroz. Foto: Facebook A Bite of China