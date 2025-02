Arqueólogos encontram sinais de cemitério da Idade da Pedra

"Muitas perguntas sobre Tainiaro permanecem sem resposta. Por enquanto, porém, a noção de que parece ter existido um grande cemitério perto do Círculo Polar Ártico deveria levar-nos a reconsiderar as nossas impressões sobre o Norte e o seu lugar periférico na pré-história mundial.", trecho do artigo. Foto: Divulgação/Aki Hakonen