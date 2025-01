Os mais belos aquários do Brasil

Aquário Natural de Bonito (MS): Localizado na Reserva Ecológica Baía Bonita, a cerca de 7 km do centro da cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, a visita de cerca de 2 horas pelos rios de águas cristalinas permite que o público observe com facilidade os peixes e a vegetação subaquática. Foto: divulgação secretaria de turismo de bonito/ms