Eleições municipais dominaram buscas de política no Google em 2024

No dia 15 de setembro, durante o quarto bloco do debate eleitoral na TV Cultura, Datena atirou uma cadeira contra Pablo Marçal após o rival provocá-lo com os dizeres: “Você é um ‘arregão’. Atravessou o debate esses dias para me dar um tapa, que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso”. Foto: Reprodução/TV cultura