Estude sem sair do sofá: veja uma lista de filmes sobre guerra

O longa se passa na Alemanha à beira da ruína e narra os momentos finais de Adolf Hitler e outros membros do Partido Nazista e da SS no país. Apesar de muito famoso, foi criticado por retratar de forma rara o lado humano do ditador perverso que comandou o Holocausto. Foto: Reprodução/A Queda! As �ltimas Horas de Hitler