Observações no céu que serão atrações em 2025

Em relação às conjunções planetárias, que acontecem quando dois ou mais planetas parecem estar próximos no céu, 2025 trará várias oportunidades para observação. Entre as mais notáveis estão as conjunções de Vênus com Saturno, de Vênus com Júpiter, e de Lua com Mercúrio e Marte. Foto: reprodução/youtube