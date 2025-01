Educação: desafios para o progresso no Brasil

O ensino técnico, como parte do Ensino Médio, teve evolução no último Censo, com o crescimento das matrículas. De 1,9 milhão em 2019 para 2,37 milhões em 2023. Do total, 1,3 milhão foram na rede pública e 1,07 milhão na rede privada. Foto: Licia Rubinstein / Agencia IBGE Noticias