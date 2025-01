Governo da Índia oferece fortuna a quem decifrar mensagem da Antiguidade

A escrita encrustada em cerâmica foi deixada pela civilização do Vale do Indo (conhecida como Harappan). Essa população está entre as primeiras a adotar um estilo de vida urbano, em cidades muradas com tijolos , tendo fazendeiros e comerciantes. Desde a sua descoberta, há um século, cerca de dois mil sítios foram localizados na região. Foto: Saqib Qayyum - wikimedia commons