Praga agrícola na Ásia, espécie de percevejo chega ao Brasil e preocupa especialistas

Trata-se do percevejo-de-pintas-amarelas (Erthesina fullo), espécie que se alimenta de diversos tipos de plantas e é considerado uma praga agrícola no continente asiático. Já foram registrados 22 exemplares na Baixada Santista, com predominância na cidade de Santos. Eles teriam entrado na região em contêineres transportados por navios que desembarcaram no porto local. Foto: Divulgação