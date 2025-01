Ranking de força dos integrantes da Akatsuki

Um dos mais importantes integrantes do clã Uchiha, Itachi consegue fazer selos de jutsus com uma enorme velocidade e é mestre tanto em Ninjutsu como em Genjutsu. Controla a mente do adversário com suas inúmeras ilusões e usa diversos golpes devastadores com o seu Sharingan. Um dos ninjas mais poderosos da história. Foto: Reprodução/ Naruto