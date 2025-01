Arqueólogos encontram carta de amor dentro de garrafa em antigo sítio viking

O texto traz detalhes do processo de escavação do sítio viking, com data, conteúdo e objetivo. “O monte é construído sobre homens caídos. Eles foram enterrados em seu navio com suas armas”, diz trecho. A garrafa abrigava ainda cinco moedas, embrulhadas em papel, e um cartão de visitas de Lorange com declaração de amor para a namorada Emma Gade escrita no alfabeto rúnico. Foto: Divulgação/Universidade de Bergen