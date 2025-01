Músicos brasileiros que já são setentões e ainda estão na ativa

Sérgio Reis - 23/06/1940 (84 anos). É uma das maiores figuras do sertanejo no Brasil, com uma carreira que atravessa várias gerações. Seus sucessos, como "Panela Velha" e "Cavalo de Crinas", fazem parte do imaginário de milhões de fãs do gênero. Foto: Reprodução/@serjaooficial