Nikolas Ferreira: relembre polêmicas de deputado que viralizou com vídeo sobre o Pix

De acordo com o jornal “Folha de S.Paulo”, o grupo de advogados Prerrogativas, ligado a Lula, irá entrar com representações no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra Nikolas Ferreira. Em resposta ao veículo de imprensa, o parlamentar declarou que o grupo “está sem o que fazer”. Foto: Reprodução/YouTube