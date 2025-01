Atores que são mais baixos do que muita gente pensa

Danny De Vito - O ator americano nascido em 17/11/1944 tem 1,47m e, neste caso, todos já percebem que ele é baixinho. Não há surpresa. O problema resulta de uma desordem genética rara que afeta o crescimento ósseo em locais do corpo. Ele encara o problema com bom humor e seu tamanho foi uma "atração" em "Irmãos Gêmeos", comédia com Arnold Schwarzenegger. Foto: Reprodução do site Adoro Cinema