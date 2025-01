Cate Blanchett é leitora da brasileira Clarice Lispector: ‘Simplesmente genial’

Com uma personalidade misteriosa, que exercia fascínio em seus admiradores, Clarice Lispector também escreveu artigos para o Jornal do Brasil que a tornaram popular ao tratar de temas pessoais. Seu cachorro Ulisses, citado nos textos, ficou conhecido e faz parte de uma estátua (foto) que representa a escritora no bairro do Leme, no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil