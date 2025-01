Pra quem não viu: professora perde paciência e bota fita adesiva na boca de aluno tagarela

I â?? A sonegação do direito à defesa em situação de conflito: Isso garante que toda criança ou adolescente em conflito com a lei tenha o direito de se defender adequadamente, com apoio jurídico. A privação desse direito compromete a justiça e a proteção legal. Ã? uma violação de princípios básicos do devido processo legal. Foto: Agência Brasil