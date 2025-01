Dicas e maneiras para você perder peso

Dica 6 - Anote o que você come: Ter um controle do que você come ao longo do dia (de maneira tranquila, nada neurótica ou intensa) irá te ajudar a perceber aonde você "deslizou" caso esteja engordando ou com dificuldade de emagrecer. Muitas vezes, ajustes nos horários que você come cada alimento começam a trazer resultados positivos. Foto: engin akyurt pixabay