Virada no Cinema: filmes que se passam no réveillon

Se Meu Apartamento Falasse (1960) -O Ano Novo ficou para o desfecho espetacular do filme dirigido por Billy Wilder. Comédia romântica com pitadas de ironia fina, levou o Oscar de Melhor Filme em 1960. Uma trama que envolve sentimentos dúbios, com surpresas na virada do ano. Foto: Divulgação Warner