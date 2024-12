Produtor oferece fortuna para Brad Pitt e Angelina Jolie contracenarem em novo filme

Além de Shiloh, as outras filhas do ex-casal, Zahara e Vivienne, também já passaram a assinar apenas Jolie em seus nomes. É mais um problema enfrentado por Brad Pitt, que antes foi xingado por outro filho, Pax Jolie-Pitt, de 20 anos. Ele disse que Brad é um "ser humano horrível". O ator encara um divórcio turbulento com Angelina Jolie, com acusações mútuas. Foto: Reprodução / Instagram